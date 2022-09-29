Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da reddetmişti...
Transfer kulislerinde A Milli Futbol Takımı'n savunmasının önemli isimlerinde Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü fırtınası yaşanıyor....
Çağlar Söyüncü, kariyerine Bucaspor altyapısında başladı, Altınordu formasıyla çıkışını gerçekleştirdi.
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Süper Lig'e transfer olmadan Avrupa'ya giden yıldız futbolcu, Almanya'da mücadele eden Freiburg'a katıldı.
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Bundesliga'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın büyük takımlarının radarına giren savunma oyuncusu, 2018 yılında Leicester City'ye transfer oldu.
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İngiliz ekibinde ise kariyerinin en üst düzey performansının gösteren milli futbolcu, İngiltere'de yılın 11'ine aday gösterildi.
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