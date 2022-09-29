  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da reddetmişti...

Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da reddetmişti...

Transfer kulislerinde A Milli Futbol Takımı'n savunmasının önemli isimlerinde Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü fırtınası yaşanıyor....

Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da reddetmişti... - Resim: 1

Çağlar Söyüncü, kariyerine Bucaspor altyapısında başladı, Altınordu formasıyla çıkışını gerçekleştirdi.

1 / 13
Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da reddetmişti... - Resim: 2

Süper Lig'e transfer olmadan Avrupa'ya giden yıldız futbolcu, Almanya'da mücadele eden Freiburg'a katıldı. 

2 / 13
Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da reddetmişti... - Resim: 3

Bundesliga'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın büyük takımlarının radarına giren savunma oyuncusu, 2018 yılında Leicester City'ye transfer oldu. 

3 / 13
Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da reddetmişti... - Resim: 4

İngiliz ekibinde ise kariyerinin en üst düzey performansının gösteren milli futbolcu, İngiltere'de yılın 11'ine aday gösterildi. 

4 / 13