  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Ağustos 2020 08:40

Transfer perdesi açıldı! İşte serbest kalan futbolcular

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından, futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

Transfer perdesi açıldı! İşte serbest kalan futbolcular

Boğaçhan Kazmaz Mevki: Kaleci Yaş: 19 Kulüp: Ç. Rizespor Piyasa Değeri: 50 bin Euro

1/ 93
Transfer perdesi açıldı! İşte serbest kalan futbolcular

Doğukan Özkan Mevki: Kaleci Yaş: 26 Kulüp: Beşiktaş Piyasa Değeri: 50 bin Euro

2/ 93
Transfer perdesi açıldı! İşte serbest kalan futbolcular

Erten Ersu Mevki: Kaleci Yaş: 26 Kulüp: Fenerbahçe Piyasa Değeri: 50 bin Euro

3/ 93
Transfer perdesi açıldı! İşte serbest kalan futbolcular

Mücahit Atalay Mevki: Kaleci Yaş: 28 Kulüp: Konyaspor Piyasa Değeri: 50 bin Euro

4/ 93
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM