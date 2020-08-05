Transfer perdesi açıldı! İşte serbest kalan futbolcular
05 Ağustos 2020 08:40
Transfer perdesi açıldı! İşte serbest kalan futbolcular
Süper Lig'in tamamlanmasının ardından, futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.
Boğaçhan Kazmaz Mevki: Kaleci Yaş: 19 Kulüp: Ç. Rizespor Piyasa Değeri: 50 bin Euro
1/ 93
Doğukan Özkan Mevki: Kaleci Yaş: 26 Kulüp: Beşiktaş Piyasa Değeri: 50 bin Euro
2/ 93
Erten Ersu Mevki: Kaleci Yaş: 26 Kulüp: Fenerbahçe Piyasa Değeri: 50 bin Euro
3/ 93
Mücahit Atalay Mevki: Kaleci Yaş: 28 Kulüp: Konyaspor Piyasa Değeri: 50 bin Euro