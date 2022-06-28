Transfer sezonu başladı, Talisca yine gündemde
Beşiktaş forması giydiği dönemde hem Siyah-Beyazlı taraftarların hem de rakip takım taraftarlarının izlemekten keyif aldığı Talisca'nın adı transfer sezonunun başlamasıyla yeniden gündeme geldi.
Suudi Arabistan'da sezon dün akşam oynanan maçlarla sona erdi.
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Adı Galatasaray ile anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca, sezonu tatsız bir şekilde bitirdi.
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Fanatik'in haberine göre Suudi Arabistan'da sezon dün akşam oynanan maçlarla sona erdi, Al Hilal sezonu şampiyon tamamladı.
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Aboubakar ve Talisca'nın oynadığı Al-Nassr ise şampiyonun 6 puan gerisinde 3. oldu.
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