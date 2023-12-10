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Tribünde korkunç ölüm! Bir taraftar öldü, maç ertelendi

İspanya La Liga'da Granada ile Athletic Bilbao maçını tribünden takip eden bir taraftar hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası mücadelenin ertelenmesine karar verildi.

Kaynak: İHA
Tribünde korkunç ölüm! Bir taraftar öldü, maç ertelendi - Resim: 1

İspanya La Liga’nın 16. haftasında Granada ile Athletic Bilbao arasında Nuevo los Carmenes Stadyumu'nda oynanan maçının 17. dakikasında tribünden maçı takip eden bir taraftar rahatsızlık geçirdi.

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Tribünde korkunç ölüm! Bir taraftar öldü, maç ertelendi - Resim: 2

Sağlık görevlileri tribünde fenalaşan taraftara müdahalede bulunurken, maçın hakemi ise karşılaşmayı durdurdu. Her iki takımın futbolcuları da soyunma odasına gitti.

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Tribünde korkunç ölüm! Bir taraftar öldü, maç ertelendi - Resim: 3

Taraftar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Müsabaka ise ileri bir tarihe ertelendi.

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