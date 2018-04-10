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  3. 10 Nisan 2018 10:53

Tudor, Fatih Terim'i solladı !

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ligin ikinci yarısında çıktığı maçlarda aldığı sonuçlarla Tudor'un gerisinde kaldı.

Tudor, Fatih Terim'i solladı !

İki teknik adamın aynı takımlara karşı gösterdiği performans dikkate alındığında Galatasaray'ın eski Hırvat çalıştırıcısı İgor Tudor, Fatih Terim'i geride bıraktı.

(Fotomaç)

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Tudor, Fatih Terim'i solladı !

Igor Tudor Süper Lig'in 16 haftasına kadar G.Saray'ın başında görev alırken Göztepe maçında görevi Terim'i bırakmıştı. Terim 2017-18 sezonunda şimdiye kadar 12 maçta takımın başında sahaya çıktı.

Göztepe maçı haricinde şimdiye kadarki süreçte Tudor, Fatih Terim'in aynı takımlara karşı gösterdiği puan performansını geride bırakmayı başardı.

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Tudor, Fatih Terim'i solladı !

İgor Tudor'un ilk yarı performansı

Ligin ilk yarısının ilk 11 haftasında Tudor'lu Galatasaray 26 puan toplamıştı.(8 galibiyet 1 mağlubiyet 2 beraberlik)

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Tudor, Fatih Terim'i solladı !

Galatasaray 4 - 1 Kayserispor - 1. Hafta

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