Tudor, Fatih Terim'i solladı !
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ligin ikinci yarısında çıktığı maçlarda aldığı sonuçlarla Tudor'un gerisinde kaldı.
İki teknik adamın aynı takımlara karşı gösterdiği performans dikkate alındığında Galatasaray'ın eski Hırvat çalıştırıcısı İgor Tudor, Fatih Terim'i geride bıraktı.
(Fotomaç)
Igor Tudor Süper Lig'in 16 haftasına kadar G.Saray'ın başında görev alırken Göztepe maçında görevi Terim'i bırakmıştı. Terim 2017-18 sezonunda şimdiye kadar 12 maçta takımın başında sahaya çıktı.
Göztepe maçı haricinde şimdiye kadarki süreçte Tudor, Fatih Terim'in aynı takımlara karşı gösterdiği puan performansını geride bırakmayı başardı.
İgor Tudor'un ilk yarı performansı
Ligin ilk yarısının ilk 11 haftasında Tudor'lu Galatasaray 26 puan toplamıştı.(8 galibiyet 1 mağlubiyet 2 beraberlik)