  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Tüm dünya bu olayı konuşuyor: Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkardı...

Tüm dünya bu olayı konuşuyor: Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkardı...

İngiltere'de futbolcu Chloe Kelly, EURO 2022 kadınlar finalindeki hareketi ile gündeme bomba gibi düştü.

Tüm dünya bu olayı konuşuyor: Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkardı... - Resim: 1

İngiltere'de futbolcu Chloe Kelly, EURO 2022 kadınlar finalindeki forma olayıyla gündem oldu. Almanya - İngiltere maçının uzatma dakikalarında gol atınca kendinden geçip formasını çıkarınca gündeme bu hali oturdu

1 / 7
Tüm dünya bu olayı konuşuyor: Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkardı... - Resim: 2

EURO 2022 Kadınlar Futbol Şampiyonası final maçının son anları nefes kesti. İngiltere ile Almanya arasında oynanan maçta 90 dakika 1-1 bitti ve mücadele uzatmalara gitti. Dakikalar 110'u gösterdiğinde İngiliz futbolcu Chloe Kelly sahneye çıktı ve skoru 2-1 yaptı. Golün sevinciyle formasını çıkaran Kelly, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte yaşananlar...

2 / 7
Tüm dünya bu olayı konuşuyor: Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkardı... - Resim: 3

İngiltere'de düzenlenen EURO 2022 Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın final maçı heyecan dolu anlara sahne oldu. 

3 / 7
Tüm dünya bu olayı konuşuyor: Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkardı... - Resim: 4

İngiliz kadın futbol milli takımı ile Almanların karşı karşıya geldiği maçta normal süre 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 

4 / 7