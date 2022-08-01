Tüm dünya bu olayı konuşuyor: Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkardı...

EURO 2022 Kadınlar Futbol Şampiyonası final maçının son anları nefes kesti. İngiltere ile Almanya arasında oynanan maçta 90 dakika 1-1 bitti ve mücadele uzatmalara gitti. Dakikalar 110'u gösterdiğinde İngiliz futbolcu Chloe Kelly sahneye çıktı ve skoru 2-1 yaptı. Golün sevinciyle formasını çıkaran Kelly, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte yaşananlar...