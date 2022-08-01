Tüm dünya bu olayı konuşuyor: Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkardı...
İngiltere'de futbolcu Chloe Kelly, EURO 2022 kadınlar finalindeki hareketi ile gündeme bomba gibi düştü.
İngiltere'de futbolcu Chloe Kelly, EURO 2022 kadınlar finalindeki forma olayıyla gündem oldu. Almanya - İngiltere maçının uzatma dakikalarında gol atınca kendinden geçip formasını çıkarınca gündeme bu hali oturdu
EURO 2022 Kadınlar Futbol Şampiyonası final maçının son anları nefes kesti. İngiltere ile Almanya arasında oynanan maçta 90 dakika 1-1 bitti ve mücadele uzatmalara gitti. Dakikalar 110'u gösterdiğinde İngiliz futbolcu Chloe Kelly sahneye çıktı ve skoru 2-1 yaptı. Golün sevinciyle formasını çıkaran Kelly, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte yaşananlar...
İngiltere'de düzenlenen EURO 2022 Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın final maçı heyecan dolu anlara sahne oldu.
İngiliz kadın futbol milli takımı ile Almanların karşı karşıya geldiği maçta normal süre 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.