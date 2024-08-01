Tüm dünya havalı tabanca sporcumuz Yusuf Dikeç'i konuşuyor
Fransa 2024 Olimpiyat Oyunları'nda rakibi özel gözlükle atış yaparken, eli cebinde yaptığı atışlarla Türkiye'ye havalı tabanca atış kategorisinde gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç tüm dünyada gündem olduş
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in rahat tavırları gündem oldu.
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Kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan Türk sporcumuz Yusuf Dikeç sosyal medyada dünya gündemine oturdu. Tabancasında görünen Ay yıldız ise dikkat çekti.
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Adını spor tarihine yazdıran Dikeç'in rahat tavırları, ekipmansız ve eli cebinde atış yapması çok konuşuldu.
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Yusuf Dikeç’in Sırp rakibi ise bulanıklığı önlemek için ilave lens, daha fazla hassasiyet için ana lens, ortam gürültüsünü susturmak için kulak koruyucuları takması dikkat çekti
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