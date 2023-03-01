Türk futbol camiası ''Omuz Omuza'': Depremzedeler için rekor bağış

"ELİMDE OLAN TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIM"

"İlk olarak, tabii ki insanların, çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim." dedi.