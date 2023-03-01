Türk futbol camiası ''Omuz Omuza'': Depremzedeler için rekor bağış
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Tüm Türkiye depremzedeler için birlik olmşutu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) depremzedeler için başlattığı "Omuz Omuza" kampanyasına birçok ünlü isim katkıda bulundu.
Türk futbol camiasını tek çatı altında toplayan TFF’nin depremzedeler için başlattığı ‘Omuz Omuza’ kampanyası başladı. Süper Lig ile tüm alt liglerden futbol ailesinin depremzedeler için kenetlendiği ve futbola gönül verenlerin bir araya geldiği bağış kampanyasını 8 kanal ortak olarak canlı yayınlıyor.
SUNUCULUĞU ACUN ILICALI ÜSTLENDİ
Futbol camiasını bir araya getiren tarihi yayının sunuculuğunu Acun Ilıcalı üstlendi
KYLIAN MBAPPE, CANLI YAYINA BAĞLANDI
Dev kampanyaya Fransa Ligue 1'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe de katıldı.
"TÜRKLERİN NE YAŞADIĞINI TAHMİN EDEMİYORUM"
Bu programın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum diyen yıldız oyuncu "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Türklerin neler yaşadığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Mbappe, yayından ayrılmasının ardından Twitter'dan da bir paylaşımda bulundu.
"ELİMDE OLAN TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIM"
"İlk olarak, tabii ki insanların, çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim." dedi.