Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri kimler olacak !

Galatasaray, 14 kezle Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumunda. Ancak sarı kırmızılı takım, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.