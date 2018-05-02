Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri kimler olacak !
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak takımını, Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden zorlu rakipler bekleyecek...
Galatasaray, Süper Lig'deki 21. şampiyonluğunu ilan etmek için artık haftaları sayıyor. Sarı kırmızılı takım son üç haftada da puan kaybı yaşamazsa şampiyon olacak ve 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmış olacak.
Galatasaray, 14 kezle Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumunda. Ancak sarı kırmızılı takım, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.
UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29.500 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon 3. torbaya son sıradan katılan takımın 42.000 puanı bulunuyordu. Beşiktaş, 45 bin puanla üçüncü torbada yer almayı başarmıştı.
Yani Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırsa çok büyük bir ihtimalle kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Aynı durum Fenerbahçe ya da Başakşehir'in şampiyon olması durumlarında da geçerli olacak. İşte 4. torbadan katılırsa, Türkiye'nin şampiyonunu bekleyen muhtemel rakipler...