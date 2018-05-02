Advertisement
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Mayıs 2018 11:39

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri kimler olacak !

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak takımını, Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden zorlu rakipler bekleyecek...

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri kimler olacak !

Galatasaray, Süper Lig'deki 21. şampiyonluğunu ilan etmek için artık haftaları sayıyor. Sarı kırmızılı takım son üç haftada da puan kaybı yaşamazsa şampiyon olacak ve 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmış olacak.

1/ 7
Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri kimler olacak !

Galatasaray, 14 kezle Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumunda. Ancak sarı kırmızılı takım, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.

2/ 7
Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri kimler olacak !

UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29.500 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon 3. torbaya son sıradan katılan takımın 42.000 puanı bulunuyordu. Beşiktaş, 45 bin puanla üçüncü torbada yer almayı başarmıştı.

3/ 7
Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri kimler olacak !

Yani Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırsa çok büyük bir ihtimalle kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Aynı durum Fenerbahçe ya da Başakşehir'in şampiyon olması durumlarında da geçerli olacak. İşte 4. torbadan katılırsa, Türkiye'nin şampiyonunu bekleyen muhtemel rakipler...

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM