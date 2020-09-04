Türk Telekom Stadyumu'nda tarihi an

9 yıl sonra ilk kez bir maçta Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'na, hem de kaptan olarak çıkan Arda Turan, Hatayspor karşılaşmasında golünü attı. 32. dakikada Marcelo Saracchi'nin sol çizgiden yaptığı ortaya ön direkte ayak koyan Arda Turan, topu ağlara gönderdi.