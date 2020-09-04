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  3. 04 Eylül 2020 11:27

Türk Telekom Stadyumu'nda tarihi an

Tecrübeli futbolcu Arda Turan, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk golünü attı.

Türk Telekom Stadyumu'nda tarihi an

9 yıl sonra ilk kez bir maçta Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'na, hem de kaptan olarak çıkan Arda Turan, Hatayspor karşılaşmasında golünü attı. 32. dakikada Marcelo Saracchi'nin sol çizgiden yaptığı ortaya ön direkte ayak koyan Arda Turan, topu ağlara gönderdi.

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Türk Telekom Stadyumu'nda tarihi an

Arda Turan, Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'na son kez 20 Mayıs 2011'de Konyaspor'a karşı oynamış ve 45 dakika sahada kalmıştı.

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Türk Telekom Stadyumu'nda tarihi an

Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla iç sahada son golünü ise 11 Ocak 2011'de Türkiye Kupası'nda Beypazarı Şekerspor'a atmıştı. Ancak bu gol Ali Sami Yen Stadyumu'nda atılmıştı. Arda, Türk Telekom Stadı'nda ilk golünü Hatayspor'a karşı bulmuş oldu.

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Türk Telekom Stadyumu'nda tarihi an

Arda Turan'ın attığı golün ardından sosyal medyada da gündem oldu. İşte öne çıkan paylaşımlar...

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