Türkiye - İtalya maçı dış basında
EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye-İtalya karşılaşması dış basında geniş yankı buldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda dün oynanan karşılaşmada İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İngiliz, Alman ve İtalyan gazeteleri, İtalya Milli Takımı'nın baskılı bir oyunla Türkiye'ye mağlup ettiğini ifade etti. Dış basında Türkiye-İtalya maçının yansımaları şu şekilde:
CNN SPORTS: İTALYA, EURO 2020 AÇILIŞINDA TÜRKİYE'YE KARŞI ÜSTÜN PERFORMANSLA ZAFERE ULAŞTI
CNN Sports haberinde, ev sahibi İtalya'nın Türkiye'ye karşı baskın bir futbol sergileyerek 3-0'lık galibiyet elde ettiğini ifade etti. Roma'daki önemli gecede İtalya Milli Takımı'nın rakibinin birkaç fersah üzerinde performans sergilediğini okuyucularına duyuran CNN Sports, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı gol, Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne'nin vuruşlarının İtalya'ya hak edilmiş bir zafer kazandırdığını belirtti.
BBC SPORTS: İTALYA İÇİN SAHA İÇİ VE DIŞINDA MÜKEMMEL BİR GECE
BBC Sports, maçın açılışında ünlü tenor Andrea Bocelli'nin İtalyan operası Nessun Dorma'yı seslendirmesine atıfta bulunarak, İtalya'nın savunma bloğuna övgüde bulundu. İtalya ekibinin formda olduğunu ifade eden BBC Sports, ilk kez bir Euro maçında üç gol attıklarını belirtti.
THE GUARDIAN: İTALYA, TÜRKİYE'YE KARŞI BASKIN OYUNLA GALİP GELDİ
İngiliz gazetesi The Guardian, Turnuvanın favorileri arasında yer alan İtalya'nın 16 bin taraftarın önünde sabırlı bir oyun sergileyerek 3 gol kaydettiklerini bildirdi.