Türkiye - İtalya maçı dış basında

CNN SPORTS: İTALYA, EURO 2020 AÇILIŞINDA TÜRKİYE'YE KARŞI ÜSTÜN PERFORMANSLA ZAFERE ULAŞTI

CNN Sports haberinde, ev sahibi İtalya'nın Türkiye'ye karşı baskın bir futbol sergileyerek 3-0'lık galibiyet elde ettiğini ifade etti. Roma'daki önemli gecede İtalya Milli Takımı'nın rakibinin birkaç fersah üzerinde performans sergilediğini okuyucularına duyuran CNN Sports, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı gol, Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne'nin vuruşlarının İtalya'ya hak edilmiş bir zafer kazandırdığını belirtti.