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Türkiye - Portekiz maçında ilginç an: Minik taraftar sahada

Türkiye - Portekiz karşılaşmasında küçük bir taraftar, Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek için maç oynanırken sahaya girdi.

Kaynak: İHA
Türkiye - Portekiz maçında ilginç an: Minik taraftar sahada - Resim: 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

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Türkiye - Portekiz maçında ilginç an: Minik taraftar sahada - Resim: 2

Müsabakanın 68. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Tribünden sahaya giren küçük bir taraftar, koşarak orta sahada bulunan Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun yanına gitti. 

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Türkiye - Portekiz maçında ilginç an: Minik taraftar sahada - Resim: 3

Ronaldo çocuğun isteğini kırmadı ve onunla fotoğraf çekildi.

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Türkiye - Portekiz maçında ilginç an: Minik taraftar sahada - Resim: 4

 Daha sonra çocuk güvenlik görevlilerine yakalanmamak için koşarak saha dışına gitmek isterken görevliler çocuğu yakalayıp öyle çıkardı.

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