Türkiye - Portekiz maçında ilginç an: Minik taraftar sahada
Türkiye - Portekiz karşılaşmasında küçük bir taraftar, Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek için maç oynanırken sahaya girdi.
Kaynak: İHA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
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Müsabakanın 68. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Tribünden sahaya giren küçük bir taraftar, koşarak orta sahada bulunan Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun yanına gitti.
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Ronaldo çocuğun isteğini kırmadı ve onunla fotoğraf çekildi.
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Daha sonra çocuk güvenlik görevlilerine yakalanmamak için koşarak saha dışına gitmek isterken görevliler çocuğu yakalayıp öyle çıkardı.
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