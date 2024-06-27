Türkiye uyumadı: A Milliler Çekya'yı devirdi, adını son 16'ya yazdırdı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile karşılaşacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024'te gruptaki son maçına çıkan A Millilerimiz, Çekya'yı 2-0 yenerek son 16'ya kalmayı başardı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşı karşıya geldiği Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçın ikinci yarısı tam bir heyecan fırtınasına dönüştü.
51. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Barış Alper’in yerden ceza sahasına ortasında penaltı noktasının gerisindeki Kenan Yıldız’ın vuruşunda kaleci Stanek topu oyun alanına çeldi. Dönen topa İsmail Yüksek’in çektiği şutta ise bu kez savunma araya girdi. Meşin yuvarlağın tekrar sahibi olan İsmail, sol çaprazdaki Hakan’a pasını aktardı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşu filelerle buluştu. 0-1