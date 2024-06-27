Türkiye uyumadı: A Milliler Çekya'yı devirdi, adını son 16'ya yazdırdı

51. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Barış Alper’in yerden ceza sahasına ortasında penaltı noktasının gerisindeki Kenan Yıldız’ın vuruşunda kaleci Stanek topu oyun alanına çeldi. Dönen topa İsmail Yüksek’in çektiği şutta ise bu kez savunma araya girdi. Meşin yuvarlağın tekrar sahibi olan İsmail, sol çaprazdaki Hakan’a pasını aktardı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşu filelerle buluştu. 0-1