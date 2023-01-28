Türkiye'nin bu fotoğrafla tanıdığı Süper Lig'in yıldızı Messi ile takım arkadaşı oluyor!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı. Eğer transfer gerçekleşirse genç Arda Güler, dünya yıldızı Messi ile beraber forma giyecek...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe geriden kalan 20 haftada topladığı 41 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdürürken, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor.
Sarı-Lacivertli takımda gösterdiği performansla bazı isimler için Avrupa devleri de harekete geçerken, bu isimlerden biri de altyapıdan yetişerek gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran Arda Güler...
2 sezondur Fenerbahçe formasıyla çıktığı her maçta yıldızlaşmayı başaran genç oyuncu için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, Arda'nın ismi Porto, Benfica ve Manchester United gibi takımlarla anılıyordu.
17 yaşındaki yıldız için birçok kulüp yazılıp çizilirken, bu kez Fransız basınının önde gelen kaynaklarından Foot Mercato çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.