Türkiye'nin dört bir yanında zafer coşkusu
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek, şampiyon oldu. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonu da olan Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
İSTANBUL
Türkiye genelinde milyonlarca kişi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekranlardan izledi. Gelen şampiyonluk sonrası meydanlarda kutlama yapıldı.
Karşılaşma İstanbul'da farklı noktalara kurulan dev ekranlardan takip edildi.
Meydanı ve parkları dolduran vatandaşlar, milli takımın mücadelesini büyük bir coşku ve heyecanla izledi. Yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla maçı takip etti.
İstanbul Valisi Davut Gül ve ailesi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ile Kasımpaşa Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı izlerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Feshane'de, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise Maçka Parkı'nda bu heyecana ortak oldu.