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Türkiye'nin dört bir yanında zafer coşkusu

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Türkiye'nin dört bir yanında zafer coşkusu - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek, şampiyon oldu. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonu da olan Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

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Türkiye'nin dört bir yanında zafer coşkusu - Resim: 2

İSTANBUL
Türkiye genelinde milyonlarca kişi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekranlardan izledi. Gelen şampiyonluk sonrası meydanlarda kutlama yapıldı.

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Türkiye'nin dört bir yanında zafer coşkusu - Resim: 3

Karşılaşma İstanbul'da farklı noktalara kurulan dev ekranlardan takip edildi.

Meydanı ve parkları dolduran vatandaşlar, milli takımın mücadelesini büyük bir coşku ve heyecanla izledi. Yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla maçı takip etti.

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Türkiye'nin dört bir yanında zafer coşkusu - Resim: 4

İstanbul Valisi Davut Gül ve ailesi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ile Kasımpaşa Meydanı'nda kurulan  dev ekrandan maçı izlerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Feshane'de, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise Maçka Parkı'nda bu heyecana ortak oldu.

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