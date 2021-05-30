Türkiye'ye damga vurmuş yıldız futbolcuların inanılmaz değişimleri
Türkiye'de forma giymiş ve taraftarın sevgisini kazanmış yıldız futbolcular şimdiki halleri ile şaşırtıyor. İşte Türkiye'de forma giymiş yıldızların inanılmaz değişimleri.
Fenerbahçe'nin 2006 yılında büyük umutlarla transfer ettiği Mateja Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı. Sarı-lacivertlilerde 2 sezon geçiren Kezman, şu an futbolcu menajerliği yapıyor.
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Sırp yıldız, Fenerbahçe formasıyla 69 maçta forma giydi ve 30 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
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Abel Xavier
2002/2003 sezonunun devre arasında Liverpool'dan Galatasaray'a transfer olan Portekizli futbolcu Abel Xavier, imajıyla birçok futbolseverin aklında yer edinmişti.
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Abel Xavier, Galatasaray'a 6 aylığına 1,5 milyon Euro karşılığında gelmiş, Süper Lig'de 11 maçta forma giymişti.
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