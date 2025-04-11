Türkiye'ye ilkleri yaşayan kadın sporcu Avrupa 2.'si olup sporculuk hayatını noktaladı
Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Ukraynalı rakibine yenilerek Avrupa 2'ncii olan Yasemin Adar Yiğit, maç sonu minderde ayakkabılarını çıkararak spora veda etti.
Balıkesir Belediyesporlu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleşen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
76 kiloda mindere çıkan milli sporcu, çeyrek finalde İtalyan Enrica Rinaldi'yi, yarı finalde de Avusturyalı Martina Kuenz yenerek finale çıktı.
Finalde Ukraynalı güreşçi Anastasiya Alpyeyeva'ya mağlup olan Yasemin Adar Yiğit, şampiyonayı 2. olarak tamamlayıp, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Slovakya’nın Bratislava kentinde 7 Nisan 2025 tarihinde başlayan Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, final maçında dünya üç numarası Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva karşısında maçı 6-0 kaybetmesinin ardından güreşi bıraktığını açıkladı. Maç sonu minderde ayakkabılarını çıkaran Yiğit, sporu bırakmış oldu.