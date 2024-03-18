Türkiye'yi de, Türk futbolunu da rezil eden gece dünya medyasında
Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor – Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, orta sahada toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Bu sırada çok sayıda taraftar sahaya indi. Orta saha bir anda karışırken, arbede yaşandı. Çok sayıda güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle, Fenerbahçe takımı güçlükle tünele girerek yeşil zeminden ayrıldı. Olaylı karşılaşmadan yansıyanlar Avrupa basınında geniş yer buldu.
Trabzonspor -Fenerbahçe maçına dair Avrupa basınında yer alan başlıklar şöyle:
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BBC Sport: Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
The Sun: Chelsea’nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi.
Mirror: Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk attı.