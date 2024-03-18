Türkiye'yi de, Türk futbolunu da rezil eden gece dünya medyasında

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, orta sahada toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Bu sırada çok sayıda taraftar sahaya indi. Orta saha bir anda karışırken, arbede yaşandı. Çok sayıda güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle, Fenerbahçe takımı güçlükle tünele girerek yeşil zeminden ayrıldı. Olaylı karşılaşmadan yansıyanlar Avrupa basınında geniş yer buldu.

Trabzonspor -Fenerbahçe maçına dair Avrupa basınında yer alan başlıklar şöyle: