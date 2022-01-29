Tuzlaspor hezimeti sonrası Torrent'e sert sözler
Üst üste 4 maçını kaybeden Galatasaray'ın hazırlık karşılaşmasında da Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 yenilmesi bardağı taşırdı.
Torrent'in isteğiyle dünkü maç basına kapatılırken, kulüp televizyonundan da yayınına izin verilmedi.
2021'e girilen yılbaşı gecesi elinde patlayan havai fişek nedeniyle gözünden yaralanan ve 13 ay sonra sahalara dönen Omar yenen ilk iki golde kanadını kapatamadı. Maç eksiği dikkat çeken Norveçli sağ bekin lisansı, Torrent onay verirse çıkacak.
Marcao, Van Aanholt, Taylan, Kerem ve Halil gibi as oyuncularla mücadele eden Galatasaray'ın 6-2'lik yenilgisi camiayı şaşkına uğrattı.
Onat Kutay'ın 15. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, Okwuchukwu Ezeh'in 20, 28 ve 50, Onat Kutay'ın 59, Sedat Şahintürk'ün 78 ve Jurgen Bardhi'nin 83. dakikadaki golleriyle farka gitti. G.Saray'da fileleri bulan tek isim 66'da Ömer Bayram oldu.