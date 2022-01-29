Tuzlaspor hezimeti sonrası Torrent'e sert sözler

Onat Kutay'ın 15. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, Okwuchukwu Ezeh'in 20, 28 ve 50, Onat Kutay'ın 59, Sedat Şahintürk'ün 78 ve Jurgen Bardhi'nin 83. dakikadaki golleriyle farka gitti. G.Saray'da fileleri bulan tek isim 66'da Ömer Bayram oldu.