UEFA Avrupa Ligi gecesinde 15 gollü müthiş gece
UEFA Avrupa Ligi yarın final ilk maçları düna akşam oynanan maçlarla tamamlanırken, Athletic Bilbao ile Manchester United'ın Tottenham ile Bodo/Glimt'in, Djurgarden ile Chelsea'nin, Real Betis ile Fiorentina'nın karşılaştığı gece gol yağmuruna döndü.
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United, deplasmanda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.
İngiliz ekibi 30. dakikada Carlos Casemiro'nun golüyle 1-0 öne geçti. 37. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Bruno Fernandes'in golleriyle Manchester United soyunma odasına 3-0 önde girdi.
İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca İngiliz ekibi sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Gecenin diğer maçında ise Tottenham, sahasında karşılaştığı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve 61. dakikada penaltıdan Dominic Solanke kaydetti. Bodo/Glimt ise 83. dakikada Ulrik Saltnes ile skoru 3-1'e getirdi. Bu gol maçın da sonucu oldu. UEFA Konferans Ligi yarı finalinde de İngiliz ekibi Chelsea, İsveç deplasmanında Djurgarden'ı 4-1 mağlup etti. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Chukwunonso Madueke, 59 ve 65. dakikada Nicolas Jackson attı. Ev sahibinin tek sayısı ise 68. dakikada Isak Alemayehu'dan geldi.