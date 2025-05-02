UEFA Avrupa Ligi gecesinde 15 gollü müthiş gece

Gecenin diğer maçında ise Tottenham, sahasında karşılaştığı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve 61. dakikada penaltıdan Dominic Solanke kaydetti. Bodo/Glimt ise 83. dakikada Ulrik Saltnes ile skoru 3-1'e getirdi. Bu gol maçın da sonucu oldu. UEFA Konferans Ligi yarı finalinde de İngiliz ekibi Chelsea, İsveç deplasmanında Djurgarden'ı 4-1 mağlup etti. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Chukwunonso Madueke, 59 ve 65. dakikada Nicolas Jackson attı. Ev sahibinin tek sayısı ise 68. dakikada Isak Alemayehu'dan geldi.



