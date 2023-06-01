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UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibini buldu

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde normal süresi 1-1 sona eren maçta Sevilla penaltı atışları sonucunda Roma'yı 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibini buldu - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Roma, Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. 

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UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibini buldu - Resim: 2

35. dakikada Dybala'nın golüyle Roma 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

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UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibini buldu - Resim: 3

İkinci yarıya etkili başlayan Sevilla, 55. dakikada Mancini'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

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UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibini buldu - Resim: 4

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadelede uzatma bölümlerine geçildi.

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