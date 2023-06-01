UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibini buldu
UEFA Avrupa Ligi Finali'nde normal süresi 1-1 sona eren maçta Sevilla penaltı atışları sonucunda Roma'yı 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Roma, Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.
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35. dakikada Dybala'nın golüyle Roma 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
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İkinci yarıya etkili başlayan Sevilla, 55. dakikada Mancini'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.
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İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadelede uzatma bölümlerine geçildi.
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