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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon kim olur? Oranlar güncellendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olurken Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından şampiyonluk ihtimalleri güncellendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon kim olur? Oranlar güncellendi - Resim: 1

Football Meets Data, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini hesapladı. İşte Avrupa Ligi'nde güncellenmiş şampiyonluk ihtimalleri:

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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon kim olur? Oranlar güncellendi - Resim: 2

UEFA Avrupa Ligi'nde ağır favori olarak gösterilen Lazio'nun şampiyonluğuna yüzde 17 ihtimal verildi. İtalyan ekibinin ardından gelen Athletic Bilbao'nun kupayı kazanma olasılığı ise yüzde 16 olarak gösterildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon kim olur? Oranlar güncellendi - Resim: 3

Tottenham ve Manchester United ise Lazio ve Athletic Bilbao'dan sonra favori gösterilen ekipler. Football Meets Data'ya göre, Tottenham'ın kupada mutlu sona ulaşma oranı yüzde 14, Manchester United ise yüzde 10.

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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon kim olur? Oranlar güncellendi - Resim: 4

Frankfurt, Lyon ve Roma'nın şampiyonluk şansı ise sırasıyla yüzde 8, yüzde 7 ve yüzde 6 olarak belirlendi.

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