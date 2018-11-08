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  3. 08 Kasım 2018 19:15

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

20 - BEŞİKTAŞ: 59.000

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UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

19 - MONACO: 62.000

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UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

18- CHELSEA: 63.000

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UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

17- MANCHESTER UNITED: 66.000

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