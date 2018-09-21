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  3. 21 Eylül 2018 15:30

İşte UEFA'nın güncel kulüpler sıralaması

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki ilk 20 takım ve temsilcilerimizin durumu...

İşte UEFA'nın güncel kulüpler sıralaması

İŞTE UEFA SIRALAMASI

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İşte UEFA'nın güncel kulüpler sıralaması

20- CHELSEA: 60.000

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İşte UEFA'nın güncel kulüpler sıralaması

19 - BEŞİKTAŞ: 60.000

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İşte UEFA'nın güncel kulüpler sıralaması

18 - MONACO: 61.000

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