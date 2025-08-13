  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe'den büyük atak

UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe'den büyük atak

Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.

UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe'den büyük atak - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe, play-off turu biletini cebine koydu. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle UEFA kulüp sıralamasında yükselişe geçti.

1 / 6
UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe'den büyük atak - Resim: 2

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA, son 5 sezonu kapsayan güncel kulüp puanlarını açıkladı. Temsilcilerimizin sıralamadaki yeri belli oldu.

2 / 6
UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe'den büyük atak - Resim: 3

Temsilcilerimizin güncel UEFA kulüpler sıralaması şu şekilde:

1. Real Madrid: 123 bin 500 Puan

2. Bayern Münih: 114 bin 250 Puan

3. Inter: 113 bin 250 Puan

4. Manchester City: 108 bin 750 Puan

5. Liverpool: 107 bin 500 Puan

6. PSG: 100 bin 500 Puan

7. Bayer Leverkusen: 91 bin 250 Puan

8. Borussia Dortmund: 90 bin 750 Puan

9. Barcelona: 89 bin 250 Puan

10. Atletico Madrid: 83 bin 500 Puan

3 / 6
UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe'den büyük atak - Resim: 4

39. Fenerbahçe: 50 bin 250 Puan

*Sezona 49. başlayan Fenerbahçe, bu turla birlikte 39. sıraya yükseldi.

4 / 6