UEFA'dan Galatasaray'a Eren Elmalı yanıtı! Dev maç öncesi karar verildi
Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte 6 isim idmanda yer almadı. Öte yandan UEFA, bahis soruşturmasında 45 gün men cezası alan Eren Elmalı için başvuruda bulunan Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.
Isınmayla hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Union Saint-Gilloise karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.
6 İSİM İDMANA ÇIKMADI
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu yer almadı.
