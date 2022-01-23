Uğurcan Çakır'ın o anları maça damga vurdu
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor'a yenilirken, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır maça damgasını vuran isim oldu.
Son dakika haberi... Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmada son anlarda üst üste yediği gollerle 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 27 puanla 15. sırada kaldı.
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Trabzonspor ise Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de iki maçlık galibiyet hasretini dindirdi.
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İki takım için de kritik bir 90 dakika olan dev derbi, Galatasaray'ın yüksek tempolu baskısıyla başladı.
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Trabzonspor kalesinde sık sık pozisyonlara giren ev sahibi ekip, rakibine üstünlük sağlamayı başardı.
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