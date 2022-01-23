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Uğurcan Çakır'ın o anları maça damga vurdu

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor'a yenilirken, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır maça damgasını vuran isim oldu.

Uğurcan Çakır'ın o anları maça damga vurdu - Resim: 1

Son dakika haberi... Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmada son anlarda üst üste yediği gollerle 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 27 puanla 15. sırada kaldı.

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Uğurcan Çakır'ın o anları maça damga vurdu - Resim: 2

Trabzonspor ise Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de iki maçlık galibiyet hasretini dindirdi.

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Uğurcan Çakır'ın o anları maça damga vurdu - Resim: 3

İki takım için de kritik bir 90 dakika olan dev derbi, Galatasaray'ın yüksek tempolu baskısıyla başladı.

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Uğurcan Çakır'ın o anları maça damga vurdu - Resim: 4

Trabzonspor kalesinde sık sık pozisyonlara giren ev sahibi ekip, rakibine üstünlük sağlamayı başardı.

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