Ünlü futbolcu Diogo Jota'nın ölümünde kahreden ayrıntı
Trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın ölümüyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota, 22 Haziran'da evlenmişti. Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile dünyaevine girmişti.
CNN Portekiz'in haberinde Diogo Jota ve kardeşinin, İspanya'nın kuzeyinde bulunan Santander şehrinden Güney İngiltere'ye gidecek olan gemiye yetişmek için yolda olduğu belirtildi.
DOKTORU UÇAK YOLCULUĞUNU TAVSİYE ETMEDİ
Haberin devamında Jota'nın Liverpool'un pazartesi günü başlaması planlanan sezon öncesi antrenmanlarına katılmak için İngiltere yolculuğunda olduğunu ve akciğer ameliyatı sonrasında doktorunun uçak seyahatini tavsiye etmemesi üzerine karayolunu kullandığı kaydedildi.