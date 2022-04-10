Unutulmayan Fenerbahçe - Galatasaray derbileri: İşte dev derbiden unutulmaz anlar
Türkiye'nin en önemli derbisi olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı. İşte geçmişten günümüze dev derbinin unutulmaz anları...
Metin Oktay'ın ağları yırtan golü Türkiye Ligi’nin ilk sezonunun final maçında Galatasaray , Fenerbahçe’yi Metin Oktay’ın ağları yırtan golüyle 1-0 yenerek ezeli rakibine karşı ligdeki ilk galibiyetini almıştı.
Süper Lig'in ilk şampiyonu Fenerbahçe Final maçının rövanşında Galatasaray’ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, rakibi karşısındaki ilk zaferini almış ve şimdiki adıyla Süper Lig’in ilk şampiyonu oldu.
İlk gece maçı Galatasaray'ın İki ekibin ilk gece maçında gülen taraf, Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki 1-0’lık skorla Galatasaray olmuştu. Ezeli rakiplerin özel karşılaşması, büyük heyecana sahne olmuştu.
Metin Oktay ile Can Bartu'dan dostluk örneği Taçsız Kral’ın jübile maçında, iki kulübün efsane kaptanları Metin Oktay ile Can Bartu, ezeli rakiplerinin formasını giyerek, herkese sporun dostluk olduğunu göstermişlerdi.