  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Unutulmayan Fenerbahçe - Galatasaray derbileri: İşte dev derbiden unutulmaz anlar

Unutulmayan Fenerbahçe - Galatasaray derbileri: İşte dev derbiden unutulmaz anlar

Türkiye'nin en önemli derbisi olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı. İşte geçmişten günümüze dev derbinin unutulmaz anları...

Unutulmayan Fenerbahçe - Galatasaray derbileri: İşte dev derbiden unutulmaz anlar - Resim: 1

Metin Oktay'ın ağları yırtan golü Türkiye Ligi’nin ilk sezonunun final maçında Galatasaray , Fenerbahçe’yi Metin Oktay’ın ağları yırtan golüyle 1-0 yenerek ezeli rakibine karşı ligdeki ilk galibiyetini almıştı.

1 / 21
Unutulmayan Fenerbahçe - Galatasaray derbileri: İşte dev derbiden unutulmaz anlar - Resim: 2

Süper Lig'in ilk şampiyonu Fenerbahçe Final maçının rövanşında Galatasaray’ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, rakibi karşısındaki ilk zaferini almış ve şimdiki adıyla Süper Lig’in ilk şampiyonu oldu.

2 / 21
Unutulmayan Fenerbahçe - Galatasaray derbileri: İşte dev derbiden unutulmaz anlar - Resim: 3

İlk gece maçı Galatasaray'ın İki ekibin ilk gece maçında gülen taraf, Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki 1-0’lık skorla Galatasaray olmuştu. Ezeli rakiplerin özel karşılaşması, büyük heyecana sahne olmuştu.

3 / 21
Unutulmayan Fenerbahçe - Galatasaray derbileri: İşte dev derbiden unutulmaz anlar - Resim: 4

Metin Oktay ile Can Bartu'dan dostluk örneği Taçsız Kral’ın jübile maçında, iki kulübün efsane kaptanları Metin Oktay ile Can Bartu, ezeli rakiplerinin formasını giyerek, herkese sporun dostluk olduğunu göstermişlerdi.

4 / 21