Vakıfbank Fenerbahçe'yi ''altın set'' ile yıktı, adını yarı finale yazdırdı

Asla pes etmediklerini dile getiren VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, “İlk karşılaşmada kaybetmemize rağmen turu geçeceğimize olan inancımız biraz olsun bile azalmamıştı. VakıfBank olarak daha önce benzer durumları çok yaşadık. Asla pes etmedik ve yine başardık. Takımımızla gurur duyuyoruz. Fenerbahçe’yi de sergiledikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Umarım bizim için bu yolun sonu yine şampiyonluk olur” dedi.