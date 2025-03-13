Vakıfbank Fenerbahçe'yi ''altın set'' ile yıktı, adını yarı finale yazdırdı
CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında VakıfBank, 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Medicana'yı altın sette mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı altın sette mağlup ederek turladı
VakıfBank, 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Medicana'yı 19-25, 25-23, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-1 mağlup ederek maçı taşıdığı altın seti de 15-11 kazanarak adını yarı finale yazdırdı
Karşılaşmanın ardından VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, başantrenör Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Zehra Güneş açıklamalarda bulundu.
Asla pes etmediklerini dile getiren VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, “İlk karşılaşmada kaybetmemize rağmen turu geçeceğimize olan inancımız biraz olsun bile azalmamıştı. VakıfBank olarak daha önce benzer durumları çok yaşadık. Asla pes etmedik ve yine başardık. Takımımızla gurur duyuyoruz. Fenerbahçe’yi de sergiledikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Umarım bizim için bu yolun sonu yine şampiyonluk olur” dedi.