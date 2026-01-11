Vakıfbank'ın sultanları, Beşiktaş'ın sultanlarını yıktı
Vakıfbank, Sultanlar Ligi’nin 15’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 yendi
Sultanlar Ligi’nde namağlup ilerleyen VakıfBank, 15’inci haftada Beşiktaş’a konuk oldu.
Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş ligdeki 10’uncu mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tuncay Sevim, Yusuf Kaynar
Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Yasemin Özel, Ceren Nur Domaç, Leyva, Buse Kayacan, Merve Tanıl)
VakıfBank: Dangubic, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Boskovic (Aylin Acar, Cazaute, Cansu Özbay, Ogbogu, Zehra Güneş, Markova)
Setler: 14-25, 23-25, 25-23, 14-25
Süre: 113 dakika (24, 33, 32, 24)
