Valbuena'dan Fenerbahçe için şok sözler!
Fenerbahçe'den geçen sezon başında ayrılarak Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli kulüpte yaşadığı günler hakkında samimi itiraflarda bulundu.
beIN Sports'a konuşan Fransız yıldız, Fenerbahçe taraftarının kendisine olan desteğini asla unutmayacağını belirtirken, yedek kaldığı dönemde teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisine haksızlık yaptığını söyledi. İşte Valbuena'nın sözlerinden satır başları...
Yunanistan'da herkes gibi karantina sürecini yaşadık ama 2 haftadır karantina yavaş yavaş sona ermeye başladı. Normal planlamaya göre ligimiz 7 haziran tarihinde başlayacak.
Tek dileğim, bu durumun bizim gidişatımızı etkilememesi. Yunanistan Kupası'nda yarı finale kadar gelmiştik. Avrupa Ligi ve ligde de iyi bir gidişatımız vardı. Birçok kulvarda devam ettiğimiz bir sezondu.