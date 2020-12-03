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  3. 03 Aralık 2020 12:10

Valencia Fenerbahçeli yıldız Ozan Tufan'a talip oldu

Son iki sezonda Fenerbahçe ve Milli Takım'da harika bir performans sergileyen Ozan Tufan, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Valencia Fenerbahçeli yıldız Ozan Tufan'a talip oldu

Kısa bir süre önce Leicester City, transfer için adım atmış ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapmıştı.

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Valencia Fenerbahçeli yıldız Ozan Tufan'a talip oldu

MAÇLARI MERCEK ALTINDA Alınan son bilgilere göre Valencia da Ozan Tufan'ı yakın takibine aldı. İspanyol kulübünün yıldız futbolcunun bu sezonki tüm maçları mercek altına aldığı belirlendi.

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Valencia Fenerbahçeli yıldız Ozan Tufan'a talip oldu

RESMİ BİR ADIM ATILMADI Valencıa'nın henüz resmi bir adım atmadığı ancak devre arasında F.Bahçe'nin kapısını çalabileceği belirtiliyor. İspanyol kulübü önemli bir rakamı gözden çıkarabilir.

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Valencia Fenerbahçeli yıldız Ozan Tufan'a talip oldu

ÇOK İYİ BİR TEKLİF GELİRSE... Geçen sezon Eljif Elmas'ı, bu sezon ise Vedat Muriç'i satıp çok önemli bir gelir elde eden Sarı-Lacivertli yönetim, iyi teklif gelmesi halinde Ozan Tufan'ı da gönderecek. (Takvim)

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