Valencia Fenerbahçeli yıldız Ozan Tufan'a talip oldu

ÇOK İYİ BİR TEKLİF GELİRSE... Geçen sezon Eljif Elmas'ı, bu sezon ise Vedat Muriç'i satıp çok önemli bir gelir elde eden Sarı-Lacivertli yönetim, iyi teklif gelmesi halinde Ozan Tufan'ı da gönderecek. (Takvim)