Valiliğin İstanbul'daki yasak kararı Filenin Sultanları'nın kutlamasını iptal etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği gümüş madalya için Galataport’ta yapılması planlanan kutlama, İstanbul Valiliği’nin CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki protestolar gerekçe gösterilerek ilan ettiği 6 ilçedeki eylem ve etkinlik yasağı kapsamında iptal edildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya’ya 3-2 mağlup olarak dünya ikincisi olmuştu.
2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, başarılarını Beyoğlu’ndaki Galataport AVM’de düzenlenecek kutlamayla taçlandırmak istiyordu.
Ancak İstanbul Valiliği’nin, CHP’lilerin il başkanlığı binasına gitmesini engellemek amacıyla aldığı eylem ve etkinlik yasağı, Filenin Sultanları’nın programını da etkiledi.
Türkiye Voleybol Federasyonu, valilik kararı nedeniyle Beyoğlu Karaköy'de yer alan Galataport'ta yapılması planlanan etkinliğin iptal olduğunu duyurdu.
