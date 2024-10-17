Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş Avrupa devlerini devirdi
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmadan topladığı 17 puanla 3. sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon 7 maçta 17 puan toplayan Beşiktaş, ligde 3. sırada bulunuyor. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah - beyazlılar inişli çıkışlı performans gösterirken, enteresan bir istatistiğe imzasını attı.
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Kartal, PSG, Tottenham gibi dev kulüpleri gerisinde bırakara Avrupa'nın hücum anlamında zirvesinde yer aldı.
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Siyah beyazlılar, ligin geride kalan ilk sekiz haftasında 10 büyük ligde en çok 'direkt hücum' yapan takım olarak Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.
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Kartal, maç başına 3.3 direk hücum ortalaması ile Paris Saint-Germain, Tottenham, Monaco ve Sporting gibi takımları geride bırakmayı başardı.
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