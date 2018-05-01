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  3. 01 Mayıs 2018 14:56

vAtatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor !

Atatürk Olimpiyat Stadı, Euro 2024 adaylık sonrası dosyada belirtilen özelliklerin eklenebilmesi için yenilenecek.

vAtatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor !

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz hafta İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen törende UEFA'ya teslim edilen 'UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü'nü kamuoyu ile paylaştı. Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi olarak, UEFA Avrupa şampiyonalarını daha fazla insana ulaştırmak için UEFA’ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için Türkiye’nin vizyonunu ve planları özetleniyor.

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vAtatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor !

Broşürde, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nın yenilenerek üstünün kapatılacağı, 72 bin olan kapasitesinin de 92.208'e yükseltileceği belirtiliyor. İşte yeniden inşa edilecek Atatürk Olimpiyat Stadı hakkındaki bilgiler:

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vAtatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor !

Stat en baştan inşa edilecek ve şu andaki mevcut 72 bin seyirci kapasitesi 92.208'e yükselecek.

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vAtatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor !

Olimpiyat Stadı şu anki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından alıyor. Bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisi minimize edilecek, oyuna etkisi azaltılacak.

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