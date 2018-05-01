vAtatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor !
Atatürk Olimpiyat Stadı, Euro 2024 adaylık sonrası dosyada belirtilen özelliklerin eklenebilmesi için yenilenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz hafta İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen törende UEFA'ya teslim edilen 'UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü'nü kamuoyu ile paylaştı. Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi olarak, UEFA Avrupa şampiyonalarını daha fazla insana ulaştırmak için UEFA’ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için Türkiye’nin vizyonunu ve planları özetleniyor.
Broşürde, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nın yenilenerek üstünün kapatılacağı, 72 bin olan kapasitesinin de 92.208'e yükseltileceği belirtiliyor. İşte yeniden inşa edilecek Atatürk Olimpiyat Stadı hakkındaki bilgiler:
Stat en baştan inşa edilecek ve şu andaki mevcut 72 bin seyirci kapasitesi 92.208'e yükselecek.