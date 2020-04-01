Vedat Muriç'in menajerinden transfer itirafı
Fenerbahçeli golcü Vedat Muriçi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosovalı futbolcu için ''Evet bazı görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, FB TV'nin Instagram sayfasında canlı yayın konuğu oldu. Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili yaptıklarından bahseden Vedat Muriç, "Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin ekmeğini yiyoruz, neler yapabiliriz diye ufak bir toplantı yaptık aramızda. Kaptanımız zorunlu kılmadı bunu, çok yabancı da olduğu için, isteyen katılmayabilir. Herkesin katkı sağlaması çok hoş, çok güzel oldu." dedi.
"La Casa de Papel var izlediğim''Evde geçirdiği süre boyunca yaptıklarından da bahseden Muriç, "La Casa de Papel var izlediğim, onun yeni sezonunun çıkmasını bekliyorum. Film olarak John Wick'i seviyorum, aksiyon dolu. 24 saatin 5-6 saatini menajerlik oyununa ayırıyorum. Çok oynuyorum. Zamanının geçtiğinin farkında değilim." dedi.
"Fenerbahçe taraftarı apayrı''Son olarak Fenerbahçe taraftarına mesaj yollayan golcü oyuncu, "Fenerbahçe taraftarı apayrı. Sadece iyiyken değil, kötüyken de başka. Geçen sene kötü dönemde 35 bin kişi maça gelmişlikleri var. O yüzden onlar Fenerbahçe taraftarı, biz de Fenerbahçe'yiz. Hep birlikte Kadıköy'de buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.