Vedat Muriç'in menajerinden transfer itirafı

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, FB TV'nin Instagram sayfasında canlı yayın konuğu oldu. Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili yaptıklarından bahseden Vedat Muriç, "Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin ekmeğini yiyoruz, neler yapabiliriz diye ufak bir toplantı yaptık aramızda. Kaptanımız zorunlu kılmadı bunu, çok yabancı da olduğu için, isteyen katılmayabilir. Herkesin katkı sağlaması çok hoş, çok güzel oldu." dedi.