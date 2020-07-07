Vedat Muriç'e transfer teklifi: Seni takımımda görmek istiyorum
Vedat Muriqi yeni sezonda Ada'da forma giyebilir... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in hocası Slaven Bilic, Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Vedat Muriqi'i gözüne kestirdi. Hırvat hocanın Kosovalı golcüyü telefonla aradığı ortaya çıktı.
Vedat Muriqi yeni sezonda Ada'da forma giyebilir... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in hocası Slaven Bilic, Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Vedat Muriqi'i gözüne kestirdi. Hırvat hocanın Kosovalı golcüyü telefonla aradığı ortaya çıktı.
"SEN ÇOK İYİ BİR FUTBOLCUSUN" Bilic'in Vedat Muriqi'ye, "Sen çok iyi bir golcüsün ve seni uzun zamandan beri izliyorum. Yeni sezonda West Bromwich'te oynamanı çok istiyorum. Burada yıldızın parlar" dediği öğrenildi.
YETER Kİ KULÜBÜMLE ANLAŞIN Vedat Muriqi'nin de Bilic'e, "Sizinle çalışmak bana da büyük mutluluk verir. Siz kulübümle anlaşın yeter. Ben İngiltere'de oynamayı seve seve kabul ederim" cevabını verdiği belirlendi.