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  3. 07 Temmuz 2020 11:20

Vedat Muriç'e transfer teklifi: Seni takımımda görmek istiyorum

Vedat Muriqi yeni sezonda Ada'da forma giyebilir... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in hocası Slaven Bilic, Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Vedat Muriqi'i gözüne kestirdi. Hırvat hocanın Kosovalı golcüyü telefonla aradığı ortaya çıktı.

Vedat Muriç'e transfer teklifi: Seni takımımda görmek istiyorum

Vedat Muriqi yeni sezonda Ada'da forma giyebilir... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in hocası Slaven Bilic, Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Vedat Muriqi'i gözüne kestirdi. Hırvat hocanın Kosovalı golcüyü telefonla aradığı ortaya çıktı.

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Vedat Muriç'e transfer teklifi: Seni takımımda görmek istiyorum

"SEN ÇOK İYİ BİR FUTBOLCUSUN" Bilic'in Vedat Muriqi'ye, "Sen çok iyi bir golcüsün ve seni uzun zamandan beri izliyorum. Yeni sezonda West Bromwich'te oynamanı çok istiyorum. Burada yıldızın parlar" dediği öğrenildi.

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Vedat Muriç'e transfer teklifi: Seni takımımda görmek istiyorum

YETER Kİ KULÜBÜMLE ANLAŞIN Vedat Muriqi'nin de Bilic'e, "Sizinle çalışmak bana da büyük mutluluk verir. Siz kulübümle anlaşın yeter. Ben İngiltere'de oynamayı seve seve kabul ederim" cevabını verdiği belirlendi.

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Vedat Muriç'e transfer teklifi: Seni takımımda görmek istiyorum

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR Bu gelişmenin ardından İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve şimdilik bir pürüz olmadığı öne sürüldü. Kaynak: Takvim

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