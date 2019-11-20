Vincent Aboubakar'dan şoke eden Beşiktaş açıklaması
Devre arası transfer döneminde önemli bir golcüyü takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş'ın ilk gündemi Vincent Aboubakar. Taraftarların gönlünde taht kuran yıldız golcüden şoke eden açıklamalar geldi. .
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de oynadığı son maçlarda mağlubiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, zirve yarışında iddialı konuma geldi.
Son olarak sahasında Denizlispor'u ağırlayan siyah-beyazlılar karşılaşmadan N'Koudou'nun attığı gol ile 1-0 galip ayrılmıştı.
Milli aranın ardından ligin 12. haftasında zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet.