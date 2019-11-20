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  3. 20 Kasım 2019 01:00

Vincent Aboubakar'dan şoke eden Beşiktaş açıklaması

Devre arası transfer döneminde önemli bir golcüyü takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş'ın ilk gündemi Vincent Aboubakar. Taraftarların gönlünde taht kuran yıldız golcüden şoke eden açıklamalar geldi. .

Vincent Aboubakar'dan şoke eden Beşiktaş açıklaması

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de oynadığı son maçlarda mağlubiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, zirve yarışında iddialı konuma geldi.

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Vincent Aboubakar'dan şoke eden Beşiktaş açıklaması

Son olarak sahasında Denizlispor'u ağırlayan siyah-beyazlılar karşılaşmadan N'Koudou'nun attığı gol ile 1-0 galip ayrılmıştı.

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Vincent Aboubakar'dan şoke eden Beşiktaş açıklaması

Milli aranın ardından ligin 12. haftasında zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet.

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Vincent Aboubakar'dan şoke eden Beşiktaş açıklaması

Öte yandan ara transfer döneminin yaklaşmasıyla Kartal'da transfer çalışmaları şimdiden başladı.

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