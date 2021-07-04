Vitor Pereira İstanbul'da
Fenerbahçe'yi 6 yıl önce çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde yeniden kulübe imza atarak 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Portekizli Vitor Pereira İstanbul'a geldi.
Yeni sezon hazırlıklarına Volkan Demiral yönetiminde başlayan sarı lacivertlilerde teknik direktörlük görevine takımı daha önce çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira getirildi.
1 / 7
Fenerbahçe , geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağladığını açıklamıştı.
2 / 7
Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira, Portekiz'den kalkan uçakla bugün İstanbul'a geldi. Teknik direktör Pereira’yı,
3 / 7
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen tecrübeli hoca Samandıra Tesisleri'ne geçecek.
4 / 7