Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı: Listede Türkiye'den 2 yıldız var
Brezilya ekiplerinden Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı. İşte Pereira'nın transfer listesi...
PEREIRA'NIN TRANSFER LİSTESİ
İngiliz gazeteci Albert Mullin'in duyurduğu habere göre Palmeiras taraftarları Pereira'nın transfer listesini sızdırdı. Listede Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan isimler yer aldı.
İşte Pereira'nın transfer listesindeki isimler:
Bright Osayi Samuel
Listede Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel yer alıyor.
24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Pereira'nın 3-5-2'sinde kanat bek olarak forma giymeye başladıktan sonra ilk 11'in değişmez ismi olmuştu.
Valentin Rosier
Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Valentin Rosier de Pereira'nın sızan listesinde yer alıyor.
Beşiktaş'a kiralık olarak gelen 25 yaşındaki oyuncunun daha sonra Sporting Lisbon'dan bonservisi alınmıştı.
Won Sang Um, 23 (Güney Kore)