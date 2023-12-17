Voleyboldaki tarihi Türk finalinde Dünya'nın en büyüğü Eczacıbaşı Dynavit oldu
Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank’ı 3-2 mağlup ederek 3. kez kupanın sahibi oldu.
Eczacıbaşı Dynavit, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali'nde VakıfBank'ı 3-2 yenerek kupanın 3'üncü kez sahibi oldu.
Çin'in Hangzhou kentinde gerçekleştirilen organizasyonun final mücadelesinde 2 Türk takımı ilk kez karşılaştı. Mücadeleye etkili başlayan VakıfBank, ilk seti 25-19 önde tamamladı: 1-0. İkinci sette rakibine üstünlük kuran Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazandı: 1-1. Üçüncü set iki takım arasında çekişmeli geçse de Eczacıbaşı Dynavit, parkeden 25-23 üstünlükle ayrıldı: 2-1. Dördüncü setin son bölününde etkili oynayan VakıfBank, skoru eşitledi: 2-2. Beşinci ve son sette ise Eczacıbaşı Dynavit, skoru 15-9 yaparak karşılaşmayı 3-2 kazandı. Eczacıbaşı Dynavit bu skorla kupayı 3'üncü kez müzesine götüren taraf oldu.
Final karşılaşmasında; Eczacıbaşı Dynavit’te, kaptan Tijana Boskovic 28 sayı, Hande Baladın 19, Alexa Gray 17, Sinead Jack-Kısal 14 sayıyla galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular, 14 blok ve 4 servis sayısı elde etti.
Eczacıbaşı Dynavit'te Jovana Stevanovic en iyi orta oyuncu, Elif Şahin en iyi pasör ve takım kaptanı Tijana Boskovic en iyi pasör çaprazı ve şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.