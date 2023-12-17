Voleyboldaki tarihi Türk finalinde Dünya'nın en büyüğü Eczacıbaşı Dynavit oldu

Çin'in Hangzhou kentinde gerçekleştirilen organizasyonun final mücadelesinde 2 Türk takımı ilk kez karşılaştı. Mücadeleye etkili başlayan VakıfBank, ilk seti 25-19 önde tamamladı: 1-0. İkinci sette rakibine üstünlük kuran Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazandı: 1-1. Üçüncü set iki takım arasında çekişmeli geçse de Eczacıbaşı Dynavit, parkeden 25-23 üstünlükle ayrıldı: 2-1. Dördüncü setin son bölününde etkili oynayan VakıfBank, skoru eşitledi: 2-2. Beşinci ve son sette ise Eczacıbaşı Dynavit, skoru 15-9 yaparak karşılaşmayı 3-2 kazandı. Eczacıbaşı Dynavit bu skorla kupayı 3'üncü kez müzesine götüren taraf oldu.