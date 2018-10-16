Volkan Demirel'e Samandıra'da antrenör şoku !
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Dereağzı Tesisleri'ne gitti ancak antrenör bulamadı..
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, çalışma programı çıkarma adına gittiği Dereağzı Tesisleri'nde antrenör bulamadı.
(FutbolArena)
A Takım'dan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek olan deneyimli kaleci Dereağzı'nda kendisiyle ilgilenecek antrenör bulamadı.
Sarı lacivertli takımda kadro dışı kalan ve bireysel olarak çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde yapacak olan Volkan Demirel, kendisine program hazırlayacak antrenör bulamadı.