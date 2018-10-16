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  3. 16 Ekim 2018 17:21

Volkan Demirel'e Samandıra'da antrenör şoku !

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Dereağzı Tesisleri'ne gitti ancak antrenör bulamadı..

Volkan Demirel'e Samandıra'da antrenör şoku !

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, çalışma programı çıkarma adına gittiği Dereağzı Tesisleri'nde antrenör bulamadı.
(FutbolArena)

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Volkan Demirel'e Samandıra'da antrenör şoku !

A Takım'dan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek olan deneyimli kaleci Dereağzı'nda kendisiyle ilgilenecek antrenör bulamadı.

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Volkan Demirel'e Samandıra'da antrenör şoku !

Sarı lacivertli takımda kadro dışı kalan ve bireysel olarak çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde yapacak olan Volkan Demirel, kendisine program hazırlayacak antrenör bulamadı.

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Volkan Demirel'e Samandıra'da antrenör şoku !

Kulüpten gönderilen 3 hocanın ardından altyapıdaki kaleci antrenörünün A Takıma gitmesi nedeniyle Dereağzı Tesisleri'nde şu anda kaleci antrenörü kalmadı.

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