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  3. 23 Mart 2018 12:55

Wanda Nara şimdi de Icardi'yi aldattı !

Daha önce Maxi Lopez'le evliyken, kocasını Icardi'yle aldatan Wanda Nara, Icardi'yle evlendikten sonra bu kez de yeni kocasını aldattı.

Wanda Nara şimdi de Icardi'yi aldattı !

Wanda Nara'nın şimdi de Icardi'nin takım arkadaşı Brozovic ile ilişkiye başladığı bu nedenle de Icardi ile boşanmak üzere olduğu iddia edildi.

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Wanda Nara şimdi de Icardi'yi aldattı !

Maxi Lopez ile evliyken takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilişki yaşamaya başlayan ve sonrasında Lopez'den ayrılarak Icardi ile evlenen Wanda Nara'nın şimdi de Icardi'nin takım arkadaşı Brozovic ile ilişkiye başladığı bu nedenle de Icardi ile boşanmak üzere olduğu iddia edildi.

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Wanda Nara şimdi de Icardi'yi aldattı !

2017 yılında Mauro Icardi - Wanda Nara evliliği futbol dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Wanda Nara şimdi de Icardi'yi aldattı !

Maxi Lopez ile evliyken takım arkadaşı Icardi ile ilişki yaşamaya başlayan Nara, Lopez'den ayrıldıktan sonra Icardi ile nikah masasına oturdu. 2017 yılında başlayan bu evlilik ise şimdi yeni bir skandal iddia ile yıkılıyor.

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