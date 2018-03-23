Wanda Nara şimdi de Icardi'yi aldattı !
Daha önce Maxi Lopez'le evliyken, kocasını Icardi'yle aldatan Wanda Nara, Icardi'yle evlendikten sonra bu kez de yeni kocasını aldattı.
Wanda Nara'nın şimdi de Icardi'nin takım arkadaşı Brozovic ile ilişkiye başladığı bu nedenle de Icardi ile boşanmak üzere olduğu iddia edildi.
Maxi Lopez ile evliyken takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilişki yaşamaya başlayan ve sonrasında Lopez'den ayrılarak Icardi ile evlenen Wanda Nara'nın şimdi de Icardi'nin takım arkadaşı Brozovic ile ilişkiye başladığı bu nedenle de Icardi ile boşanmak üzere olduğu iddia edildi.
2017 yılında Mauro Icardi - Wanda Nara evliliği futbol dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü.