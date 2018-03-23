Wanda Nara şimdi de Icardi'yi aldattı !

Maxi Lopez ile evliyken takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilişki yaşamaya başlayan ve sonrasında Lopez'den ayrılarak Icardi ile evlenen Wanda Nara'nın şimdi de Icardi'nin takım arkadaşı Brozovic ile ilişkiye başladığı bu nedenle de Icardi ile boşanmak üzere olduğu iddia edildi.