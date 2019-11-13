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  3. 13 Kasım 2019 12:55

Wesley Sneijder ve Cengiz Ünder görenleri şaşırttı

Sosyal medyada pupazzaro kullanıcı adıyla yer alan bir sanatçı, dünyaca ünlü sporcu ve teknik direktörleri bambaşka bir tarzda resmederek onları asker gibi kağıda döktü. İşte Ronaldo, Messi, Sneijder, Guardiola, Cengiz Ünder ve Salih Uç

Wesley Sneijder ve Cengiz Ünder görenleri şaşırttı

Instagram'da yer alan pupazzaro adlı bir sanatçı, spor adamlarını bambaşka bir tarzda resmederek onları asker gibi kağıda döküyor. Futbolun komutanlarını resmeden kullanıcı, üniformaları yakıştırmasını biliyor. Son olarak Sneijder yapıldı. İşte öne çıkan eserler...

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Wesley Sneijder ve Cengiz Ünder görenleri şaşırttı

José Mourinho

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Wesley Sneijder ve Cengiz Ünder görenleri şaşırttı

Alex Ferguson

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Wesley Sneijder ve Cengiz Ünder görenleri şaşırttı

Pep Guardiola

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