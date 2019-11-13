Wesley Sneijder ve Cengiz Ünder görenleri şaşırttı

Instagram'da yer alan pupazzaro adlı bir sanatçı, spor adamlarını bambaşka bir tarzda resmederek onları asker gibi kağıda döküyor. Futbolun komutanlarını resmeden kullanıcı, üniformaları yakıştırmasını biliyor. Son olarak Sneijder yapıldı. İşte öne çıkan eserler...