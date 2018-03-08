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  3. 08 Mart 2018 14:53

Xabi Alonso'nun Instagram hesabı hacklendi

Futbolu bırakan dünyaca ünlü yıldız isim Xabi Alonso'nun Instagram hesabı, Ay Yıldız Tim tarafından hacklendi.

Xabi Alonso'nun Instagram hesabı hacklendi

Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev takımların formasını giyen Xabi Alonso'nun Instagram hesabı hacklendi. İspanyol futbolcu adına paylaşım yapan grup, Alonso'nun Fenerbahçe'de oynayacağını yazdı.

(Fanatik)

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Xabi Alonso'nun Instagram hesabı hacklendi

Son dönemde birçok sporcunun sosyal medya hesaplarına dadanan hackerların son kurbanı Xabi Alonso oldu.

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Xabi Alonso'nun Instagram hesabı hacklendi

Son olarak Bayern Münih forması giyen geçen sezon itibatrıyla futbol kariyerini noktalayan İspanyol futbolcunun Instagram hesabı hacklendi.

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Xabi Alonso'nun Instagram hesabı hacklendi

Türk bir hacker grubu, 36 yaşındaki Alonso'nun hesabını ele geçirerek paylaşımlarda bulundu.

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