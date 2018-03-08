Xabi Alonso'nun Instagram hesabı hacklendi
Futbolu bırakan dünyaca ünlü yıldız isim Xabi Alonso'nun Instagram hesabı, Ay Yıldız Tim tarafından hacklendi.
Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev takımların formasını giyen Xabi Alonso'nun Instagram hesabı hacklendi. İspanyol futbolcu adına paylaşım yapan grup, Alonso'nun Fenerbahçe'de oynayacağını yazdı.
(Fanatik)
Son dönemde birçok sporcunun sosyal medya hesaplarına dadanan hackerların son kurbanı Xabi Alonso oldu.
Son olarak Bayern Münih forması giyen geçen sezon itibatrıyla futbol kariyerini noktalayan İspanyol futbolcunun Instagram hesabı hacklendi.