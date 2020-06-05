Yakın arkadaşı duyurdu! Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların, yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maliyeti nedeniyle Kolombiyalı yıldız ile yollarını ayıracağı iddia edilmişti.
Adı Arap ekipleriyle anılan golcü futbolcunun ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, Falcao'nun yakın arkadaşı Gustavo Victoria, 33 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.
"FALCAO GALATASARAY'DA ÇOK MUTLU" Radyospor'a konuşan Victoria, "Falcao ile konuşuyorum. Falcao'nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Falcao çok profesyonel bir oyuncu" ifadelerini kullandı.