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  3. 05 Haziran 2020 10:30

Yakın arkadaşı duyurdu! Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yakın arkadaşı duyurdu! Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sarı-kırmızılıların, yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maliyeti nedeniyle Kolombiyalı yıldız ile yollarını ayıracağı iddia edilmişti.

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Yakın arkadaşı duyurdu! Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Adı Arap ekipleriyle anılan golcü futbolcunun ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, Falcao'nun yakın arkadaşı Gustavo Victoria, 33 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.

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Yakın arkadaşı duyurdu! Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"FALCAO GALATASARAY'DA ÇOK MUTLU" Radyospor'a konuşan Victoria, "Falcao ile konuşuyorum. Falcao'nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Falcao çok profesyonel bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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Yakın arkadaşı duyurdu! Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"GELECEK SEZON DA GALATASARAY'DA KALACAK" Kolombiyalı golcünün gelecek sezonda da sarı kırmızılı formayı giyeceğini söyleyen Victoria, "Çok üst düzey seviyede futbol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Çalışmayı çok seviyor.

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