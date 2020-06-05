Yakın arkadaşı duyurdu! Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"FALCAO GALATASARAY'DA ÇOK MUTLU" Radyospor'a konuşan Victoria, "Falcao ile konuşuyorum. Falcao'nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Falcao çok profesyonel bir oyuncu" ifadelerini kullandı.