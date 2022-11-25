Yasakçı Katar'a inat plajda çılgın Dünya Kupası eğlencesi
Dünya Kupası'na Sırbistan'ı yenerek başlayan Brezilya'da büyük sevinç yaşandı. Hem stat çıkışında, hem de Güney Amerika ülkesinde kutlamalar vardı, öyle ki bir fabrikada işe 90 dakika ara verildi.
Brezilya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı, Katar'daki 3 puan Rio de Janeiro'da coşkuyla kutlandı.
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Turnuvaya gidemeyen Brezilyalı futbolseverler maçı ikonik Copacabana plajında izledi.
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Richarlison'un iki golünde de büyük sevinç yaşandı. Neymar'ın sakatlığı anıysa korku dolu gözlerle izlediler.
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Süper yıldız futbolcu sevenlerini endişelendirse de teknik direktör Tite, sakatlığın ciddi olmadığını açıkladı.
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