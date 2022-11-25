  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Yasakçı Katar'a inat plajda çılgın Dünya Kupası eğlencesi

Yasakçı Katar'a inat plajda çılgın Dünya Kupası eğlencesi

Dünya Kupası'na Sırbistan'ı yenerek başlayan Brezilya'da büyük sevinç yaşandı. Hem stat çıkışında, hem de Güney Amerika ülkesinde kutlamalar vardı, öyle ki bir fabrikada işe 90 dakika ara verildi.

Yasakçı Katar'a inat plajda çılgın Dünya Kupası eğlencesi - Resim: 1

Brezilya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı, Katar'daki 3 puan Rio de Janeiro'da coşkuyla kutlandı.

1 / 21
Yasakçı Katar'a inat plajda çılgın Dünya Kupası eğlencesi - Resim: 2

Turnuvaya gidemeyen Brezilyalı futbolseverler maçı ikonik Copacabana plajında izledi.

2 / 21
Yasakçı Katar'a inat plajda çılgın Dünya Kupası eğlencesi - Resim: 3

Richarlison'un iki golünde de büyük sevinç yaşandı. Neymar'ın sakatlığı anıysa korku dolu gözlerle izlediler.

3 / 21
Yasakçı Katar'a inat plajda çılgın Dünya Kupası eğlencesi - Resim: 4

Süper yıldız futbolcu sevenlerini endişelendirse de teknik direktör Tite, sakatlığın ciddi olmadığını açıkladı.

4 / 21