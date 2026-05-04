Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında...
Edirne 2. Amatör Lig'de oynanan Yenimuhacirspor - Beğendikspor karşılaşması, futbol sahalarında ender görülen bir şiddet olayına sahne oldu. Yedek kulübesinden sahaya giren futbolcu B.Y., orta hakem Mert Kunt’un yüzüne yumruk attı. Hakemin darp raporu aldığı ve maçın tatil edildiği olay sonrası futbolcu kelepçelenerek gözaltına alındı.
Edirne 2’nci Amatör Lig B Grubu kapsamında Keşan Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma, futbolun ruhuna gölge düşüren bir olaya tanıklık etti. Yenimuhacirspor ve Beğendikspor’un 0-0'lık eşitlikle sürdürdüğü mücadelenin 43’üncü dakikasında, yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., bir anda sahaya daldı.
Sahaya giren B.Y., maçın orta hakemi Mert Kunt’un yanına giderek yüzüne sert bir yumruk attı. Araya giren diğer futbolcular ve saha güvenliğini sağlayan polis ekipleri saldırganı güçlükle uzaklaştırdı.
Aldığı darbe sonrası maçı yönetemeyecek duruma gelen hakem Mert Kunt, karşılaşmayı derhal tatil ettiğini duyurdu.