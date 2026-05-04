Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında...

Edirne 2’nci Amatör Lig B Grubu kapsamında Keşan Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma, futbolun ruhuna gölge düşüren bir olaya tanıklık etti. Yenimuhacirspor ve Beğendikspor’un 0-0'lık eşitlikle sürdürdüğü mücadelenin 43’üncü dakikasında, yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., bir anda sahaya daldı.