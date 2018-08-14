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  3. 14 Ağustos 2018 12:35

Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs kaza yaptı !

Yeni Malatyaspor'un, Göztepe ile oynadığı maç için İzmir'e giden taraftarın taşındığı minibüs, dönüşte Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs kaza yaptı !

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi.

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Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs kaza yaptı !

Yeni Malatyaspor'un, Süper Lig'in 1'inci haftasında dün deplasmanda oynadığı Göztepe maçı sonrası Malatya'ya dönmek için yola çıkan taraftarları taşıyan Doğan Kadana yönetimindeki 44 S 0930 plakalı minibüs, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

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Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs kaza yaptı !

Yan yatıp, bir süre sürüklenen minibüsteki 17 kişi yaralandı.

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Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs kaza yaptı !

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Afyonkarahisar ve Çay ilçesindeki hastanelere götürüldü.

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